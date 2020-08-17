Глава "Аэрофлота" рассчитывает на возобновление полетов из России в страны ЕС в 2020 году
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев рассчитывает на возобновление полетов из России в страны Евросоюза в 2020 году.
"Многие страны ЕС нас не пускают. Но раз в две недели Евросоюз пересматривает, производит очередную оценку, и есть надежда, что всё-таки нас пустят", — сказал Савельев в эфире телеканала "Россия 24".
Отвечая на вопрос, есть ли надежда, что пустят уже в 2020 году, он сказал: "Конечно".
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