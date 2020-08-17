МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Актив Минского тракторного завода (МТЗ) на собрании с руководством объявил о начале забастовки с 8 утра 17 августа, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Предприятие после встречи в пятницу выбрало актив своих представителей из 23 человек. Состоялась встреча гендиректора с избранным активом. На этом собрании актив объявил о начале забастовки с 8 утра сегодняшнего дня. Состоялось обсуждение требований, которые они выдвигают, и гендиректор Виталий Вовк дал поручение оформить юридически согласованную позицию", — сказал собеседник агентства.

По его словам, примерно в это же время, когда началось собрание, к проходной МТЗ подошли работники Минского электротехнического завода с предложением нашим работникам отправиться к МЗКТ – там, где проходило выступление Лукашенко. "Часть нашего коллектива поддержала коллег и отправилась к МЗКТ. Для тех, кто хотел увидеть и услышать выступление Александра Лукашенко у нас на заводе, были организованы трансляции", — пояснил он.

"У нас позиция руководства, что мы должны сохранить коллектив, завод. Вовк подчеркивает, что не будет чинить препятствий работникам, выражающим свою гражданскую позицию, но призвал на собрании не навязывать мнения и дать спокойно выйти на свои рабочие места тем, кто принял такое решение. На данный момент корпус сборки тракторов работает, идет отгрузка готовой продукции", — также отметил представитель компании.

Рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ) продолжают акцию протеста и планируют в 12 часов дня остановить линию проката, сообщили РИА Новости в профкоме предприятия.

"На данный момент планируется остановка, у нас объявлено официально на 12 часов", — сказал собеседник РИА Новости. На вопрос, продолжается ли акция протеста, он ответил утвердительно, но о каких-либо подробностях говорить не стал, предложив подождать до полудня.

В свою очередь, в пресс-службе предприятия РИА Новости подтвердили, что утром в понедельник отдельные производственные мощности уже были остановлены, но в плановом порядке.

"С 8 до 11 были плановые остановки, связанные с особенностями потребления электроэнергии в пиковый период. Это никак не связано с какими-то политическими темами, забастовками", — сообщили в пресс-службе.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент страны Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.