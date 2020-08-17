МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Пассажирское движение по автомобильному мосту из России в Китай будет открыто после введения постоянного пункта пропуска, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в понедельник на осмотр недавно построенного автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе.

"Мост ещё в мае получил разрешение на ввод, но движение не открыто из-за карантина. Не было бы пандемии и закрытых границ, здесь уже бы вовсю ездили грузовые автомобили. Пассажирское движение откроем лишь после того, как введут постоянный пункт пропуска", — сказал Козлов.

Как отметил министр, в предмостовой зоне будет создан постоянный автомобильный пункт пропуска Кани-Курган. "До начала работы постоянного пункта пропуска на границе организован временный", — добавил министр.

Первый автомобильный мост РФ-КНР строился с декабря 2016 года. В ноябре 2019 года основные этапы строительства российской части моста были завершены. Ожидается, что после ввода моста в эксплуатацию в 2020 году пассажиропоток составит около 5,5 тысячи человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. В мае Минвостокразвития сообщало, что совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию моста, но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса.