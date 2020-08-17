МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" сейчас в сутки выполняет 400 рейсов, что практически в 2 раза меньше, чем в это же время годом ранее, сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Аэрофлот" как глобальный перевозчик, как и многие компании в Европе – группа Lufthansa, группа AirFrance-KLM, серьезно пострадали от того, что в марте-апреле наш уровень полетов упал на 95-98%. Сейчас мы начинаем летать, сейчас уже летаем в сутки порядка 400 рейсов – это примерно половина от того, что мы делали в прошлом году в это время, то есть 800 рейсов для нас – это нормальная ситуация. Перевозим мы порядка 50 тысяч пассажиров, это тоже примерно в 2 раза меньше, чем мы обычно перевозим", — подчеркнул Савельев.