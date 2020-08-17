ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг — ПРАЙМ. Выручка финского производителя продуктов питания в России выросла за первые шесть месяцев этого года более чем на 10%, до 3,7 миллиарда рублей, онлайн-продажи показали двойной рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала РИА Новости пресс-секретарь российского офиса Анастасия Волкова.

"По итогам шести месяцев выручка компании выросла более чем на 10%, до 3,7 миллиарда рублей. Основным драйвером роста стало развитие онлайн-продаж, а также высокий спрос на продукцию в традиционных для Valio категориях — молоко, плавленые и желтые сыры", — отметила она. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем продаж Valio в натуральном выражении онлайн вырос более чем в два раза.

Вместе с тем падение объемов продаж в канале HoReCa (общепит и гостиничный бизнес) к концу отчетного периода остановилось. Если в апреле 2020 объем продаж Valio в сегменте общественного питания упал более чем на 75 % в натуральном выражении, то уже к июню наметилась позитивная тенденция роста. Восстановление происходит постепенно, компания ожидает, что к концу года объем продаж в этом сегменте составит порядка 70-80% от объемов 2019 года.

В Valio отмечают, что российский рынок характеризует крайне высокая волатильность, снижение индекса потребительского доверия и общая рецессия на мировой экономической арене. В связи с этим во втором полугодии в компании не исключают падения по ряду показателей.

Оборот Valio в России по итогам 2019 года составил 6,9 миллиарда рублей.

ООО "Валио" — российское подразделение финского концерна Valio, ведущего производителя молочных продуктов в Финляндии, было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. К 2017 году Valio в России представляет ассортимент более чем из 120 наименований продукции. Основным объектом для инвестиций и развития компании в России является единственный собственный завод по производству плавленых сыров — филиал "Ершово" в Подмосковье. Продукция завода также поставляется в страны Ближнего Зарубежья – например, с 2016 года в Грузию и Монголию. В настоящее время продукция завода составляет 60% в объеме прибыли российского подразделения концерна Valio. Общий объем инвестиций в производственную площадку "Ершово" превысил 65 миллионов евро.

Valio Oy — финское частное акционерное общество, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, являются 6 тысяч фермеров — производителей молока. Ассортимент компании насчитывает более 1 тысячи наименований, около 400 наименований экспортируются более чем в 60 стран мира. Общее количество сотрудников Valio по всему миру — 4 тысячи человек.