МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Эксперимент по приему в российских магазинах потребительской упаковки пройдет с четвёртого квартала 2020 года по третий квартал 2021 года, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Как указали в ведомстве, 1 июня заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила ему провести такой эксперимент. В пресс-службе уточнили, что список типов упаковки в рамках эксперимента пока не утвержден.

"Запланированный срок проведения данного эксперимента — четвёртый квартал 2020 года – третий квартал 2021 года. В настоящее время Минпромторгом России совместно с заинтересованными организациями продолжается подготовка к проведению данного эксперимента с заинтересованными хозяйствующими субъектами и федеральными органами исполнительной власти", — также заявили в пресс-службе.