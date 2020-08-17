МИНСК, 17 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Белавиа" сообщила, что продлила приостановку авиарейсов в Россию до 31 августа, в ряд городов — до 24 октября.

"Уважаемые пассажиры, в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов… во все пункты России по 31 августа (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября)", — говорится на сайте авиаперевозчика.

В пресс-службе компании РИА Новости уточнили, что под "всеми городами" подразумеваются Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на- Дону.

Отмечается, что обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по поводу возврата денег или другим вопросам можно до 30 марта 2021 года.