МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. РЖД в первом полугодии 2020 года снизили выплаты правлению почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 459,881 миллиона рублей, следует из ежеквартального отчета компании.

РЖД ранее сообщали, что члены правления компании из-за негативной макроэкономической ситуации и усугубления эпидемиологической обстановки отказались от премий за первый квартал 2020 года.

Согласно опубликованному в понедельник отчету за второй квартал, в частности, зарплата членов правления за первое полугодие текущего года составила 376,2 миллиона рублей, премии — 83,7 миллиона рублей. Выплаты правлению РЖД в первом полугодии 2019 года составили 2,296 миллиарда рублей. В частности, на зарплату было выделено 472,261 миллиона рублей, на премии — 1,823 миллиарда.

Итоговые выплаты правлению в сопоставимых условиях, то есть без учета выплат при увольнении и вознаграждения по итогам работы за трехлетний период, в первом полугодии 2019 года составили 961,7 миллиона рублей. Отмечается, что в первом полугодии 2020 года в сопоставимых условиях снижение вознаграждения членов правления РЖД составило 52%.

РЖД в отчете поясняют, что вознаграждение членов правления в первом полугодии 2020 года в целом снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за ряда причин.

"Отказа членов правления ОАО "РЖД" от выплаты премии по итогам работы за первый квартал 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической и экономической обстановкой и отсрочкой выплаты премии по итогам работы за 2019 год; снижения размера выплат, осуществляемых из расчета среднего заработка, связанного со снижением премиальных выплат; отражения в первом полугодии 2019 года выплаты премии по итогам работы за трехлетний период", — говорится в пояснениях.