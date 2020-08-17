МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Представители российского туристического бизнеса отмечают, что события в Белоруссии снизили спрос россиян на отдых этой стране на 70%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.

"Представители туррынка рассказали о ситуации, сложившей на белорусском направлении. Эксперты единодушно заявили, что процесс поступления новых заявок фактически встал после 9 августа, дня президентских выборов в республике", — прокомментировали ситуацию в АТОР.

Генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян сообщил, что "и так небольшой спрос на это направление просел более чем на 70%".

По мнению представителей турбизнеса, Белоруссия – популярное направление у российских туристов, которые едут туда в основном за лечением. Однако Мкртчян надеется, что аннулирования немногих забронированных у туроператоров пакетных туров в Белоруссию и проживания в санаториях, вероятнее всего, удастся избежать.

"У нас есть оплаченные заявки в санатории Белоруссии. Пока они не отменены. На самом деле, это верное решение. Забронированные у нас санатории находятся вдалеке от столицы, например, в Беловежской пуще. Отдых там как был умиротворенным, так и остался. Туристы любят это направление. В местных санаториях широкий спектр лечения заболеваний", — говорит эксперт, слова которого приводит АТОР.