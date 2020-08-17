МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Производство в России лекарственных средств и материалов за первые семь месяцев текущего года выросло на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата.

"За семь месяцев 2020 года рост составил 16,3%. В июле этого года по сравнению с июлем 2019 года – на 7,6% (в июне – на 36,8% по сравнению с июнем 2019 года). Однако по сравнению с июнем этого года производство различных медикаментов и материалов, применяемых в медицинских целях, сократилось на 14,9%", — говорится в материалах.

В том числе в июле в России произвели на 3,8% больше лекарств, чем в июле 2019 года, — на сумму 32,3 миллиарда рублей. При этом показатель оказался на 15,9% меньше, чем в июне. Российские предприятия в июле также произвели в 2,3 раза больше антибиотиков, чем в июле прошлого года, — 68,3 тонны. Этот показатель также вдвое больше по сравнению с июнем. Сывороток и вакцин в июле было выпущено в 3,3 раза больше, чем в июле прошлого года, — 1,36 миллиарда доз. При этом показатель в 1,8 раза больше, чем в июне этого года.

Производство диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов увеличилось на 57% к июлю 2019 года и на 8,8% к июню этого года. Перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами, сделано на 17,4% меньше, чем в июле 2019 года, и на 14,8% больше, чем в июне этого года, всего — 20,9 миллионов упаковок.

Провитаминов, витаминов и их производных в июле было изготовлено в 3,1 раза больше, чем в июле 2019 года, и на 2% больше, чем в июне этого года. Всего в натуральном выражении этот показатель составил 49,7 тонны.

"Выпуск сложного медицинского оборудования, используемого в терапевтических целях для диагностики и реабилитации, вырос по сравнению с июлем 2019 года на 60,5%. Однако по сравнению с июнем этого года производство сократилось на 7,1%. В целом за семь месяцев 2020 года изготовлено такой аппаратуры на 16,3 миллиарда рублей, что на 69,1% больше, чем за январь-июль 2019 года", — также говорится в сообщении.