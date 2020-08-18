МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Мошенники регулярно адаптируют используемые схемы обмана жертв к меняющимся реалиям. На фоне новостей о росте спроса на сервисы доставки еды возросло и количество поддельных ресурсов с подобными предложениями. Злоумышленники заманивают пользователей на такие сайты через массовые рассылки по почте, в социальных сетях, мессенджерах, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы джет" Алексей Сизов.

"Зачастую в подобных сообщениях людям предлагают приобрести какую-либо выгоду, например, промокод на скидку или бесплатную доставку, для получения которых необходимо перейти по ссылке. При оформлении заказов на поддельных сайтах пользователей, как правило, просят провести оплату онлайн, заполнив в соответствующих полях данные банковской карты. В результате под видом оплаты зачастую происходит перевод денег в пользу мошенников", — объясняет эксперт.

Чтобы защитить себя от мошенников при заказе пиццы или суши следует соблюдать стандартные рекомендации, которые применяются для любых интернет-покупок. В первую очередь Сизов советует изучать отзывы о ресурсе в интернете, введя его название вручную в поисковых системах. При получении выгодного предложения от популярного сервиса имеет смысл проверить эту информацию на его официальном сайте.

"Полезным будет внимательно изучить содержимое ресурсов: посмотреть, нет ли ошибок в доменном имени и броских отличий в дизайне. При просмотре письма с компьютера следует навести курсор на текст ссылки и проверить реальный URL, по которому пользователь будет перенаправлен при клике", — рекомендует эксперт.

Также важно помнить, что даже банковские сотрудники, не говоря о сервисах по доставке еды, ни при каких условиях не запросят у клиентов PIN-код от банковской карты или cvv-код с ее обратной стороны, заключает Сизов.