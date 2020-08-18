МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Поставки смартфонов в Россию во втором квартале текущего года сократились на 11,5% в штучном и на 22,4% в денежном выражении из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении аналитической компании International Data Corporation (IDC).

"Во втором квартале в Россию было поставлено 6,48 миллиона смартфонов на общую сумму 1,27 миллиарда долларов (в розничных ценах без НДС). Несмотря на ряд ограничительных мер в ритейле, связанных с вспышкой коронавируса во втором квартале, российский рынок смартфонов в целом устоял, сократившись лишь на 11,5% в штучном выражении по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года", — сообщается в релизе.

В денежном выражении рынок сократился существеннее — на 22,4% в годовом выражении. Эксперты объясняют эту динамику смещением потребительского спроса в сторону более дешевых моделей. "Наибольшая доля в штучном выражении пришлась на ценовую категорию от 150 до 200 долларов, год назад ее занимала категория от 200 до 300 долларов. Множество недорогих моделей смартфонов сегодня оснащается большим экраном, но наибольший рост показали смартфоны с диагональю экрана свыше 6,5", — отмечается в сообщении.

Каждый второй смартфон в Россию поставлялся под китайскими брендами Huawei, Honor и Xiaomi. "На уровне вендоров Huawei по совокупной доле ее брендов Huawei и Honor сохранила первенство на рынке. На третьем месте расположилась Xiaomi, показавшая хорошие результаты во втором квартале благодаря широкому присутствию в онлайн-канале и активной маркетинговой поддержке. На долю остальных Android-производителей осталось 17,7% рынка", — говорится в сообщении.

Средняя цена на Android-смартфон составила 155 долларов (без НДС), снизившись на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"На данный момент на рынке большое количество предложений смартфонов, и сейчас хорошее время для покупки телефона в России. Таким образом, мы ожидаем, что в третьем квартале рынок останется достаточно оживленным. Однако экономическое воздействие кризиса рано или поздно скажется сильнее, а возобновление ограничений из-за второй волны пандемии может ослабить рынок в ближайшие месяцы", — прокомментировал директор программы IDC EMEA Саймон Бейкер.