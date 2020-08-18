МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Британская сеть магазинов одежды Marks & Spencer планирует в течение следующих трех месяцев сократить семь тысяч сотрудников, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте компании.

Как отмечается, продажи в магазинах сети значительно ниже по сравнению с прошлым годом, при этом наблюдается стабильность в сферах онлайн-продаж и доставки товаров на дом.

"Очевидно, что в сфере торговли произошли существенные изменения, и, хотя пока еще слишком рано с определенностью предсказать, какой будет новая структура продаж после COVID-19, необходимо действовать сейчас с учетом этих изменений", — говорится в релизе.

Сообщается, что компания приступает к реализации программы, "в рамках которой, как ожидается, будут сокращены около 7 тысяч должностей в течение следующих трех месяцев". Отмечается, что сокращения коснутся сотрудников главного офиса, регионального управления, а также сотрудников британских магазинов.

В июле сеть сообщила о сокращении 950 сотрудников в рамках реструктуризации бизнеса, а также из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.