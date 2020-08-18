МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Период пандемии коронавируса дал толчок использованию роботов, искусственного интеллекта и породил новые идеи в туротрасли, к такому выводу пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Они изучили бизнес-инициативы, которые появились в мире в период пандемии и локдауна. "Карантин подстегнул использование роботов, искусственного интеллекта и 3D-печати в здравоохранении, применение блокчейн-технологий для развития системы поставок, и породил новые идеи в туротрасли", — считают эксперты. Исследование проведено в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени", который АСИ и фонд Росконгресс планируют провести в октябре в Сочи.

"Пандемия коронавируса, плачевно сказавшаяся на многих традиционных отраслях, создала новые возможности и ниши для бизнеса в области информационных и новых производственных технологий, в особенности в таких секторах как здравоохранение, туризм и логистика. Власти многих стран используют сложившуюся ситуацию, чтобы ускорить технологическое развитие, увеличивают финансирование научных разработок в прорывных сферах", — подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

РОБОТЫ В БОЛЬНИЦАХ

Так, в китайских больницах начато применение роботов-помощников: они развозят лекарства больным, собирают мусор, постельное белье. В провинции Цзянсу роботы на основе технологии 5G передвигаются в местах массового скопления людей, распознают лица, дистанционно измеряют температуру, отслеживая одновременно до 32 человек. Более 30 дезинфекционных роботов, разработанных и изготовленных на шанхайском предприятии, использовались в крупных больницах Ухани — эпицентре вспышки коронавируса.

Похожие разработки применяются и в Индии: в государственной больнице колледжа Стенли в штате Тамилнад в качестве эксперимента используют роботов для раздачи продуктов питания и лекарств, а литовский производитель робототехники Rubedo sistemos предлагает для массового производства робота-дезинфектора.

"В Китае в медучреждениях применяются системы анализа томограмм на основе искусственного интеллекта, что позволяет быстрее отличить обычную пневмонию от пневмонии, вызванной 2019-nCoV. Общественный транспорт в китайских городах оборудован умными термометрами. В Австралии разработанную ранее компанией-стартапом DetectED-X для обнаружения онкологических заболеваний нейросеть используют для диагностики COVID-19", — отмечается в исследовании.

ТЕСТ НА ДИСТАНЦИИ

Компания Apple совместно с американским государственным Центром по контролю и предотвращению заболеваний Centers for Disease Control and Prevention (CDC) и Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях запустили приложение, позволяющее проводить скрининг на наличие коронавируса. Анализируя ответы на различные вопросы, сформулированные на основе рекомендаций CDC, приложение подсказывает, какие действия следует предпринять, включая необходимость сдать тест на коронавирус.

Когда в больнице города Брешиа (Италия) закончились дыхательные клапаны, необходимые для подключения пациентов к аппаратам ИВЛ, поставщик не смог оперативно удовлетворить внезапно возросший спрос. Для решения проблемы инженерная фирма Isinnova запустила 3D-печать недостающих деталей.

"Сложившаяся ситуация актуализировала спрос на ряд классов перспективных технологических решений: дистанционную медицинскую диагностику, беспилотный транспорт, робототехнику, технологии распределенного реестра. Уверен, что выявленный спрос и повышенное внимание инвесторов ускорят развитие компаний и стартапов, работающих в этих направлениях, придав им дополнительный импульс", — отмечает старший директор по инновационной политике НИУ ВШЭ Артем Шадрин.

"ЦИФРА" В ТУРИЗМЕ

Авторы исследования отмечают, что в процессе восстановления туристических потоков критически важно использовать современные инструменты управления ими, в том числе для безопасности граждан. "А пока отрасль не начала работать в полную силу, многие страны, например, Бразилия, Эквадор, Боливия, Австралия, США, Андорра, Аргентина, Греция, Кения и Япония запустили или активизировали развитие цифрового туризма. С помощью виртуальных туров в социальных медиа предприниматели стараются заинтересовать клиентов на будущее. Появились блоги, сайты и платформы для популяризации туристических направлений", — отмечают в ВШЭ и АСИ.

"В России также активно развивается внутренний туризм и направление цифрового туризма, позволяющее "путешествовать", не выходя из дома. Много новых интересных идей в этих и других областях поступают на нашу цифровую платформу для сбора сильных идей для нового времени idea.asi.ru, сбор заявок на которой продолжается до 10 сентября", — рассказала Чупшева.

В ряде стран создаются туристические акселераторы и инновационные хабы. В частности, в ЕС формируются центры цифровых инноваций. Такие центры предоставляют компаниям доступ к технической экспертизе и позволяют протестировать различные инновационные технологии, прежде чем инвестировать в них.