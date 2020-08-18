ЛОНДОН, 18 авг — ПРАЙМ. Уволенный в феврале премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном бывший министр финансов Саджид Джавид будет исполнять роль советника в инвестбанке JP Morgan. Об этом во вторник объявила кредитная организация.

Джавид, оставаясь членом британского парламента, станет старшим советником JP Morgan по Европе, Ближнему Востоку и Африке.

"Мы рады снова приветствовать Саджида в JP Morgan в качестве старшего советника, и мы надеемся, что его глубокое понимание деловой и экономической среды поможет сформировать нашу клиентскую стратегию в Европе", — отметили в банке.

Джавид, начинавший свою карьеру в JP Morgan, в феврале этого года подал в отставку с поста министра финансов Великобритании после того, как Джонсон предложил ему уволить всех советников и заменить их людьми из офиса премьера. Новым канцлером был назначен Риши Сунак, ранее занимавший пост замминистра.

JP Morgan славится тем, что берет в советники бывших министров и высокопоставленных политиков. Так, в 2008 году банк нанял на такую позицию бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, в 2019 году – бывшего премьера Финляндии Эско Тапани Ахо.