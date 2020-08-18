МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone на фоне событий после выборов в Белоруссии приняла решение приостановить рекламу на белорусском телевидении и в региональном интернете, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что многие компании и бренды приостанавливают свою рекламу на белорусских телеканалах.

"Компания Danone в Беларуси 7 августа приняла решение приостановить рекламу своих брендов во всех каналах коммуникации. Таким образом, решение касается не только телевидения, но и сети интернет", — сообщили в Danone.

Там уточнили, что, "учитывая фокус внимания наших потребителей, мы посчитали этичным взять паузу".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.