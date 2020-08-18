МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам первого полугодия 2020-2021 финансового года (завершилось 31 июля) поднялась на 40,4% в годовом выражении, до 10,466 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная чистая прибыль в пересчете на акцию составила 3,67 доллара против 2,59 доллара годом ранее. Выручка Walmart при этом выросла в годовом выражении на 7,1%, до 272,364 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала компания получила консолидированную чистую прибыль в 6,476 миллиарда долларов, что в 1,8 раз больше по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Разводненная чистая прибыль на акцию составила 2,27 доллара, годом ранее она составляла 1,26 доллара. Квартальная выручка Walmart выросла в годовом выражении на 5,6%, до 137,742 миллиарда долларов при прогнозе в 135,29 миллиарда.

Акции компании на предварительных торгах в США растут на 5,15%.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). У компании более чем 11,6 тысячи магазинов, расположенных в 27 странах мира.