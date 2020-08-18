НЬЮ-ДЕЛИ, 18 авг — ПРАЙМ. Индия в рамках соглашений о "воздушном пузыре" может возобновить полеты в 13 стран, в том числе в Россию, сообщил министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури.

Ранее власти Индии продлили до 31 августа запрет на международные коммерческие полеты, но разрешили выполнение ряда рейсов в рамках соглашений о "воздушном пузыре" — соглашения между двумя странами, в соответствии с которым авиакомпании обеих стран могут выполнять международные рейсы, придерживаясь определенных правил и ограничений. Индия уже заключила такие соглашения с США, Великобританией, Францией, Германией, ОАЭ, Катаром и Мальдивами.

"Сейчас мы ведем переговоры еще с 13 странами о создании таких механизмов. Эти страны включают Австралию, Италию, Японию, Новую Зеландию, Нигерию, Бахрейн, Израиль, Кению, Филиппины, Россию, Сингапур, Южную Корею и Таиланд. Продолжающиеся переговоры пойдут на пользу застрявшим индийцам и гражданам этих стран", — сообщил Пури в Twitter.

Он отметил, что также соглашения о "воздушных пузырях" были предложены граничащим с Индией Шри-Ланке, Бангладеш, Афганистану, Непалу и Бутану.

Ранее МВД Индии опубликовало правила для прилетающих в страну иностранцев. В частности, все путешественники должны пройти семидневный платный карантин за свой счет, а также пройти семидневную самоизоляцию. На время пребывания в стране путешественники также должны установить на свои телефоны приложение Aarogya Setu, отслеживающее местоположение пользователя и, в частности, предупреждающее о нахождении рядом с потенциальными зараженными коронавирусом.

По мнению Раджа Сингха Обероя, руководителя группы Eih Limited — третьей по величине гостиничной сети в Индии, в связи с пандемией коронавируса иностранные туристы вряд ли посетят Индию в ближайшие два года.

Индия находится на третьем месте в мире после США и Бразилии по числу заболевших COVID-19, всего в стране коронавирусом заболели более 2,7 миллиона человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия. Как отмечает минздрав Индии, по последним данным, коронавирус в стране победили 73,1% заболевших, находятся на лечении 24,9% больных, скончались 1,9% заразившихся.