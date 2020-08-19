БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг — ПРАЙМ. "Сибур" сохраняет приверженность дивидендной политике, предполагающей выплату минимум 35% скорректированной чистой прибыли по МСФО, заявил журналистам председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов.

"Всегда сохраняем приверженность", — ответил Конов на вопрос о возможности изменений в дивидендной политике.

"Сибур" в марте прошлого года принял новую дивидендную политику, предполагающую выплату дивидендов в размере не менее 35% скорректированной прибыли по МСФО.

За первое полугодие 2020 года совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на выплату дивидендов 12,483 миллиарда рублей, или 5,73 рубля на обыкновенную акцию. Скорректированная чистая прибыль компании по МСФО за этот период составила 37,9 миллиарда рублей.

По итогам 2019 года суммарные дивиденды "Сибура" составили 34,333 миллиарда рублей.

Совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону принадлежат 48,5% акций "Сибура", из которых 14,4% акций он внес в июле 2020 года в закрытый паевый инвестиционный фонд "Газпромбанк – Среднесрочный" под управлением Газпромбанка. Также в числе акционеров ПАО "Сибур холдинг" Геннадий Тимченко (17%), действующий и бывший менеджмент компании (около 14,5%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%).

КАПЗАТРАТЫ

"Сибур" по-прежнему ожидает капзатраты по итогам 2020 года на уровне 90 миллиардов рублей.

В мае в презентации "Сибура" сообщалось, что программа капитальных вложений "Сибура" в 2020 году прогнозируется примерно на 40% ниже прошлогоднего уровня, то есть на уровне 90 миллиардов рублей.

"Мы примерно на этом уровне и видим капитальные затраты", — ответил Конов на вопрос, сохраняет ли компания сниженный план по капитальным затратам.

При этом он отметил, что уровень капзатрат на 2021 год пока не определен и будет утверждаться советом директоров в конце года на последнем заседании.

Конов добавил, что уровень соотношения чистого долга к EBITDA на конец года может быть ниже уровня в 2,7x. "Нам комфортно с тем уровнем, который позволяет реализовывать наши проекты…. Не нужно забывать, что большая часть этого долга в реальности связана с "Запсибнефтехимом", который только что запустился", — подчеркнул он.

На 30 июня 2020 года соотношение чистый долг/EBITDA компании составило 2,7х в рублевом и 2,5х в долларовом эквиваленте.