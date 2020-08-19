МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в размере 48,79 рубля на акцию, сообщается в материалах компании.

"В рамках заседания совет директоров ПАО "Группа Черкизово"… утвердил рекомендации ВОСА по распределению чистой прибыли общества по результатам полугодия 2020 года путем выплаты дивидендов в размере 48 рублей 79 копеек на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 5 октября. Дивиденды "Черкизово" по итогам первого полугодия 2019 года составили 2,1 миллиарда рублей (также 48,79 рубля на акцию).

Совет директоров "Черкизово" в мае 2018 года утвердил новую редакцию дивидендной политики компании. Согласно ей, группа ежегодно выплачивает дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год (с поправкой на чистые изменения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции).

Условиями для этого являются сохранение компанией отношения чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на уровне ниже 2,5х в среднесрочной перспективе, а также способность проводить и финансировать свои будущие затраты на операционную деятельность, развитие или стратегические приобретения.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основным акционером группы является семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%.