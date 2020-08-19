МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) по итогам первого полугодия 2020 года составила 624 миллиона долларов против убытка год назад в 518 миллионов долларов, следует из отчетности компании.

Выручка за отчетный период уменьшилась на 3,1% — до 18,568 миллиарда долларов. Показатель EBITDA составил 3,218 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении почти на 24%.

Во втором квартале чистая прибыль составила 427 миллионов долларов, что в три раза больше прибыли год назад. Выручка за три месяца опустилась на 6,5% — до 8,997 миллиарда долларов, а показатель EBITDA увеличился на 25% — до 1,697 миллиарда долларов.

Подразделение Ocean, специализирующееся на контейнерных перевозках, за полугодие сократило выручку на 2,9% в годовом выражении — до 13,8 миллиарда долларов, Terminals & Towage — на 9,4%, до 1,789 миллиарда. Выручка Logistics & Services за шесть месяцев снизилась на 2,9% — до 3,011 миллиарда долларов.

По итогам 2020 года компания ожидает показатель EBITDA в районе 6-7 миллиардов долларов.

Компания Maersk, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 80 тысяч человек.