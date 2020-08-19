МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (контролируется правительством эмирата Дубай) в первом полугодии 2020 года снизилась более чем вдвое в годовом исчислении и составила 333 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA снизилась на 4,8%, до 1,534 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 17,7%, составив 4,076 миллиарда долларов.

"Вспышка COVID-19, несомненно, стала одним из самых сложных периодов в истории нашей отрасли. Наши валовые перевозки снизились на 3,9% в первом полугодии 2020 года, что лучше ожидаемого спада отрасли в 10%", — приводятся в сообщении слова гендиректора и председателя совета директоров компании Султана Ахмеда бин Сулайема (Sultan Ahmed Bin Sulayem).

Компания DP World специализируется на портовых перевозках, работает в 40 странах. Штат компании превышает 56 тысяч человек.