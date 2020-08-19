МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Почти все работающие офлайн fashion-сети в России из-за COVID-19 оптимизируют или сокращают число магазинов на 30% и более, увеличивая в своей бизнес-модели долю онлайн-продаж, заявила РИА Новости гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

"Практически все офлайн-сети оптимизируют/сокращают количество магазинов (от 30% и более) и увеличивают в модели бизнеса долю канала онлайн-продаж", — сказала она.

По ее словам, ряд небольших брендов полностью отказываются от традиционных магазинов и перестраиваются на онлайн-продажи. Например, Sultanna Frantsuzova и бренд Анны Седаковой LA Story.

"Первые сообщения о полном закрытии: например, сеть магазинов женской и мужской одежды Fashion House, "Русмода" закрыла магазины Alexander Terekhov и Terekhov Girl и открывает новую компанию", — сообщила Лебсак-Клейманс.