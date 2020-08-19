МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российское правительство разрешило РЖД продать принадлежащие компании 100% минус одна акция "РЖД-Здоровье".

Об этом говорится в распоряжении кабмина.

"Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и ОАО "Российские железные дороги",… продаже открытым акционерным обществом "Российские железные дороги"…. акций акционерного общества "РЖД-Здоровье", что составляет 100% минус 1 акция его уставного капитала, по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика", — говорится в распоряжении.

Государству в лице правительства РФ принадлежит 100% акций РЖД.