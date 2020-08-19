ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair не начнет выполнять рейсы в Россию в сентябре из-за ограничений на въезд со стороны РФ, рассказала РИА Новости директор по связям с общественностью Finnair Пяйвют Таллквист.

Ранее ожидалось, что Finnair начнет ежедневно летать в Москву и Петербург в сентябре. Однако авиакомпания уже отменила рейсы в Москву, запланированные на сентябрь, следовало из информации системы бронирования перевозчика.

"Finnair отменила свои рейсы в Москву и Санкт-Петербург с сентября из-за пограничных ограничений. Действующие пограничные ограничения в России ограничивают въезд в страну для всех, кроме граждан Российской Федерации и членов их семей; постоянных жителей РФ; граждан Великобритании и жителей Соединенного Королевства, если они прибывают из Соединенного Королевства; граждан и резидентов Швейцарии, если они прибывают из Швейцарии; граждан и жителей Танзании, если они прибывают из Танзании; а также граждан и жителей Турции, если они прибывают из Турции", — пояснила она.

Данные ограничения существенно влияют на организацию воздушного сообщения из Финляндии в Россию. "Эти ограничения, естественно, влияют на спрос на рейсы из и в Хельсинки. Мы продолжаем следить за развитием ситуации и при необходимости внесем изменения в наш план движения", — подчеркнули в Finnair.

Как следует из системы бронирования авиакомпании, рейсы в Москву и Санкт-Петербург доступны с 1 октября.