МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Злоумышленники стали проводить новые фишинговые атаки с использованием бренда популярного видеосервиса Netflix, в письмах пользователей пугают сообщениями о задолженности и просят изменить платежные данные для продления подписки, говорится в сообщении компании-разработчика антивируса ESET.

В январе 2019 года ESET сообщила о вредоносной почтовой рассылке, в которой мошенники от имени Netflix выманивали у пользователей по всему миру данные банковской карты. Тогда злоумышленники просили пользователей обновить платежные данные. В случае если пользователь не перейдет по ссылке и не введет данные банковской карты, его аккаунт может быть потерян, пугали мошенники.

Теперь же злоумышленники требуют изменить платежные данные для якобы продления подписки на видеосервисе. "В данном письме содержится ссылка, ведущая на страницу с формой для ввода платежных данных. Таким образом, пользователи передают мошенникам свои имя и фамилию, номер карты, срок действия и даже CVV. После ввода данных жертва перенаправляется на официальный сайт Netflix и даже не подозревает, что ее приватная информация оказалась у преступников", — говорится в сообщении компании.

Эксперты советуют пользователям тщательно проверять отправителя перед тем, как скачать файл или перейти по ссылке из письма. "Целесообразно установить на все устройства комплексное антивирусное решение с модулем "Антифишинг", которое своевременно предупредит о потенциальной угрозе", — рекомендуют они.

Компания Netflix основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более 190 странах мира. В настоящее время помимо предоставления контента, Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.