МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Американская компания Johnson & Johnson (J&J) заключила соглашение о приобретении Momenta Pharmaceuticals — компании, которая разрабатывает новые методы лечения иммунно опосредованных заболеваний, примерно за 6,5 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

"Johnson & Johnson объявила сегодня о заключении окончательного соглашения о приобретении Momenta Pharmaceuticals (Momenta) приблизительно за 6,5 миллиардов долларов" — отмечается в сообщении.

Согласно условиям сделки, которая была одобрена советами директоров обеих компаний, Vigor Sub, недавно образованная дочерняя компания Johnson & Johnson и полностью ей принадлежащая, открывает тендерное предложение о покупке всех находящихся в обращении акций Momenta по цене 52,5 доллара за акцию.

Также уточняется, что слияние будет произведено в кратчайшие сроки после закрытия тендерного предложения и ожидается до конца года.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" — включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок — Johnson`s baby, o.b., Clean & Clear, Reach.