МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы приговорил к 5,5 годам колонии бывшего арбитражного управляющего авиакомпании "Трансаэро" Михаила Котова, который признан виновным в злоупотреблении полномочиями, что повлекло за собой ущерб в размере одного миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

"Савеловским судом Москвы Михаил Котов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ, за которое ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с исполнением управленческих организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в коммерческих или иных организациях сроком на 3 года", — сказала собеседница агентства.

Михайлова добавила, что ущерб авиакомпании из-за действий Котова составил около миллиарда рублей.

По данным "Коммерсанта", из-за содействия Котовым "сокрытию многочисленных фактов хищений" более 6 тысячам работникам "Трансаэро" не выплатили зарплату.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2017 года признал "Трансаэро" банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.