ЛОНДОН, 19 авг — ПРАЙМ, Мария Табак. Крупнейший лондонский аэропорт Хитроу в среду объявил о появлении во втором терминале центра тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 и надеется на поддержку правительства.

"Мы тесно работали с компанией авиационных услуг Collinson и логистической фирмой Swissport над обеспечением того, чтобы тестирование могло осуществляться. Если правительство настроено серьезно в вопросе защиты экономики, именно это должно быть сделано", — говорится в заявлении главы аэропорта Джона Холланд-Кэя.

Идея руководства аэропорта заключается в том, чтобы избавить пассажиров, прибывающих из стран повышенного риска, от двухнедельного карантина, предписанного британским правительством. По прилету желающие смогут сделать тест, получить в течение нескольких часов результат, потом через несколько дней дома сделать повторный тест и при отрицательном результате обоих тестов завершить карантин досрочно.

По мнению главы Хитроу, такая система позволила бы спасти ситуацию для британских туристов, находившихся во Франции на момент включения этой страны на прошлой неделе в британский "карантинный" список.

Стоимость теста в аэропорту в случае одобрения программы британским правительством составит 150 фунтов стерлингов, а в случае субсидирования ее властями – 50 фунтов стерлингов. В день может проводиться более 13 тысяч тестов. В ближайшие недели аэропорт намерен открыть центр тестирования и в пятом терминале.

Правительство изучает этот вопрос, сообщил в телеинтервью Sky News в среду министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

"Мы работаем с Хитроу и другими аэропортами над этим проектом. Проблема заключается в том, что вирус может прижиться в вашем организме, не проявляясь и не приводя к положительному тесту. То есть вопрос в том, как провести тестирование так, чтобы быть достаточно уверенным в том, что карантин можно закончить", — пояснил министр.