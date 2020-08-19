МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 27 августа обсудит увеличение уставного капитала, в том числе цену размещения дополнительных акций, сообщила корпорация.

Заседание совета директоров ОАК пройдет в форме заочного голосования.

"Повестка дня заседания совета директоров… Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО "ОАК"… О предложениях общему собранию акционеров по вопросу определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями… О предложении общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала ПАО "ОАК", — говорится в сообщении.

Также планируется обсудить созыв внеочередного собрания акционеров и предложения по утверждению изменений в устав ОАК.

ОАК объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. Входит в госкорпорацию "Ростех", которая владеет мажоритарным пакетом акций ОАК.