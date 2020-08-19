МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Почты России" отменить надбавки к тарифам на посылки для труднодоступных населенных пунктов страны, сообщается на сайте ФАС.

По информации ведомства, с 1 октября 2019 года "Почта России" ввела для таких населенных пунктов дополнительную надбавку в размере 100% к сумме оплаты за посылку (т.е. их жителям приходится платить за посылки вдвое больше). ФАС увидела в этом признаки нарушения закона о защите конкуренции.

"Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение АО "Почта России" о прекращении взимания надбавок к тарифам за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах", — говорится в сообщении.

"Введенная надбавка к цене услуги по пересылке почтовых отправлений является экономически и технологически необоснованной, и граждане, проживающие в отдельных населенных пунктах, не должны платить в два раза больше за пересылку посылок, чем их соседи", — заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

"Почта России" должна исполнить предупреждение в течение 10 рабочих дней с момента его получения.