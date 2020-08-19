КАИР, 19 авг — ПРАЙМ. Все прибывающие в Египет с 1 сентября обязаны будут предоставить результаты ПЦР-теста на наличие коронавируса, заявил в среду премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

"Начиная с 1 сентября каждый прибывающий в страну должен будет иметь результаты ПЦР-теста", — цитируется заявление Мадбули в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы кабмина.

По словам премьера, связано это требование с тем, что во многих странах наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, а власти Египта стремятся обезопасить египтян и гостей страны.

Министерство гражданской авиации Египта ранее объявило, что для въезда в Египет с 15 августа всем иностранным гражданам необходимо предоставить ПЦР-тест, проведенный менее чем за 72 часа до прибытия в страну, с отрицательным результатом. Однако данное требование не касалось транзитных пассажиров и туристов, прибывающих в аэропорты ряда курортов страны – Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса Алам, Матрух.

По данным минздрава Египта на вечер вторника, в стране зафиксированы более 96 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 61 тысячи пациентов, скончались почти 5,2 тысячи человек. За сутки зарегистрированы 163 новых случая.

Ранее минтуризма Египта сообщило, что более 100 тысяч иностранных туристов посетили египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 1 июля, когда было возобновлено международное авиасообщение с Египтом.