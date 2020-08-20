МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) за первые шесть месяцев 2020 года упала в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 183 миллионов рублей, говорится в отчете компании.

Совокупный доход компании за обзорный период упал в пять раз — до 469 миллионов рублей, отмечается в сокращенной промежуточной консолидированной финансовой информации ГТЛК. Прибыль до налогообложения упала в 16 раз — до 189 миллионов рублей.

Чистые инвестиции в транспортный лизинг увеличились: в железнодорожный транспорт – на 6%, до 107,9 миллиона рублей, водный и портовое обслуживание – на 23,3%, до 70,1 миллиона рублей, воздушный – на 10%, до 10,3 миллиона рублей, автомобильный — на 6%, до 10,9 миллиона рублей.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.