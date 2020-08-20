МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В августе текущего года на высокие зарплаты при работе из дома могут претендовать инженер автоматизированного тестирования или главный специалист по сториз в компании-производителе смартфонов. Об этом в четверг пишет телеканал RT со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

Главный по сториз в компании-производителе смартфонов может претендовать на зарплату в 250 тысяч рублей в месяц. Но это сезонная работа, она продлится только четыре месяца.

Инженер автоматизированного тестирования может претендовать на зарплату выше отметки в 175 тысяч рублей. Здесь кандидату в случае трудоустройства предстоит заниматься проверкой программного обеспечения, а также написанием автоматизированных тестов. Придется дополнительно проводить обучение тестированию коллег.

Также неплохой доход на удаленке могут получать менеджер по подбору персонала и NET-разработчик. Их доход может составить от 150 тысяч рублей.

Немного меньше — от 120 тысяч рублей в месяц, могут получать технические писатели: они создают краткую и понятную техническую документацию.