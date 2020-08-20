МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Чистый оборот одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Lamoda во втором квартале 2020 года увеличился на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,7 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

"Чистый оборот (Net Merchandise Value) вырос на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,7 миллиарда рублей, валовая прибыль выросла на 27,8%, до 4,6 миллиарда рублей. Число активных пользователей платформы выросло до 3,4 миллиона, что на 20,3% больше по сравнению с прошлым годом", — говорится в релизе.

Как отмечается в сообщении, возросший объем спроса в онлайн-канале увеличил нагрузку на службу доставки и распределительный центр. "Так, в рекордные недели объем отгрузки товара в распределительном центре на 15% превысил показатели "Черной пятницы", — отмечается в сообщении.

В результате во втором квартале компания запустила новый вид доставки — доставка пешими торговыми представителями. "Заказы пешими торговыми представителями осуществляются из пункта выдачи в пределах небольшого района. На данный момент к проекту подключено 30 ПВЗ (пунктов выдачи заказов — ред.) в Москве и 10 пунктов выдачи в Санкт-Петербурге, в доставке задействовано более 250 сотрудников. Lamoda продолжает тестировать сервис и планирует запуск в других городах", — сказано в пресс-релизе.

Lamoda – технологическая ритейл-платформа, а также магазин одежды и аксессуаров. Компания была основана в 2011 году, сейчас у нее есть собственная логистическая структура LM Express с доставкой в 1000 городов России. Lamoda входит в Global Fashion Group. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 16 миллионов покупателей. В компании работает около 7 тысяч человек, включая сотрудников из России, Белоруссии, Украины и Казахстана.