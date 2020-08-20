МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2020 года выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,242 миллиарда рублей, следует из материалов одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России.

Выручка за отчетный период увеличилась на 8,8%, до 60,577 миллиарда рублей. Как отмечает компания, рост выручки обусловлен наращиванием объемов во всех сегментах, а также улучшением ассортимента на предприятиях по производству мяса курицы и индейки. Это способствовало оптимизации ценообразования и позволило компенсировать снижение цен в сегментах свиноводства и мясопереработки по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Валовая прибыль выросла на 32,4%, составив 19,359 миллиарда рублей.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основным акционером группы является семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%.