МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает возможность производства в России вакцины от коронавируса, которая разрабатывается в Китае, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Как вы знаете, Россия также будет производить британскую вакцину AstraZeneca, Оксфордского университета. Мы обсуждаем возможность произвести и китайскую вакцину", — сказал Дмитриев в ходе онлайн-брифинга в четверг.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса.

Он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. Кроме того, портфельная компания РФПИ — "Р-Фарм" — по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от COVID-19, в том числе для последующего экспорта в 30-50 стран.

Ранее Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от COVID-19. Патент был выдан Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая и компании CanSino Biologics, которые совместно разработали рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV.

Дмитриев сообщил также, что РФПИ)= рассчитывает в ноябре-декабре текущего года начать поставки российской вакцины от коронавируса в другие страны.

"Мы видим, что исходя из тех производственных мощностей, куда мы инвестируем не только на территории России — это компании "Р-Фарм", Alium и "Биннофарм", но и в других странах, мы можем уже начать поставлять вакцину на внешние рынки в ноябре-декабре этого года. Как вы знаете, мы исходим из того, что массовая вакцинация в России начнется в октябре", — сказал Дмитриев.