МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в июле продолжил падение, но меньшими темпами по сравнению с июнем — ресторанный рынок в прошлом месяце снизился на 28,2% в годовом выражении против июньских 42,9%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".

"В сфере услуг обороты остаются существенно ниже уровней прошлого года в условиях сохранения ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в документе.

"Вместе с тем и в данном сегменте наблюдается постепенное улучшение ситуации: темпы падения объема платных услуг населению замедлились до минус 25,5% год к году с минус 31,4% год к году, оборота общественного питания — до минус 28,2% год к году после минус 42,9% год к году месяцем ранее", — добавляет министерство.

Оборот общественного питания в России в 2020 году стал снижаться из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Уменьшение показателя в годовом выражении в марте произошло впервые с апреля 2017 года. При этом падение ресторанного рынка на 52,1% в мае, когда ограничения на работу ресторанов еще сохранялись, стало рекордным за все время наблюдений.