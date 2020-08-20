МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. РФ с 20 августа разрешает полеты за рубеж ещё из трех городов — Казани, Калининграда и Новосибирска, сообщает Росавиация.

Россия возобновила регулярное международное авиасообщение с рядом государств 1 августа. Полеты были начаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. Также были разрешены полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет. 10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. 15 августа начались рейсы в Швейцарию.

"Расширен список российских городов, из которых возобновлено международное воздушное сообщение. В соответствии с решением правительства РФ в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск", — говорится в сообщении.

"Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа", —также отмечает ведомство.