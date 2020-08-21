МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Переезд "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) из Москвы в Санкт-Петербург начался, первая группа уже на месте, сообщил РИА Новости в пятницу глава корпорации Алексей Рахманов.

"Первая группа сотрудников ОСК уже прибыла в Санкт-Петербург. До конца года переедет более половины из 450 человек персонала компании. Всего в северную столицу должны будут отправиться 330 человек, 120 останутся в московском представительстве" — сказал Рахманов.

Он уточнил, что основная часть ОСК разместится на Васильевском острове.

"Эпидемия COVID-19 незначительно скорректировала ранее озвученные планы по переезду. Как только первая группа освоится на новом берегу, переброска сил продолжится", — сказал Рахманов.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.