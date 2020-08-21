МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") расширил линейку пакетных тарифов и сделал платную услугу возврата билета доступной для любого тарифа, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее на сайте можно было приобрести билет в рамках тарифов "Базовый", "Выгодный" и "Возвратный", а услуга возврата билетов предоставлялась только в рамках пакета "Возвратный".

"Лоукостер "Победа" по просьбам клиентов расширил линейку пакетных тарифов, включающих разные наборы услуг. С 21 августа на сайте компании pobeda.aero доступен пакетный тариф "Максимум", в него входят все самые востребованные услуги компании: выбор комфортного места в салоне, провоз багаж до 20 кг и возможность возврата билета или изменения даты вылета", — говорится в сообщении.

"Теперь клиентам, которым важны дополнительные возможности в перелете, не приходится тратить время на добавление в бронирование каждой услуги отдельно. И что не менее важно, выбирая пакетный тариф, клиенты ещё и сэкономят до 20% от той цены, которую они заплатили бы за аналогичный комплект услуг, добавленных в бронирование отдельно", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова.

Кроме того, отмечает лоукостер, услуга возврата билета теперь доступна для любого пакетного тарифа: ее можно добавить за дополнительную плату прямо в процессе бронирования билета. Услуга доступна только при бронировании билета на сайте pobeda.aero.