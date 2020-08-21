МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Сроки возобновления регулярного авиасообщения между Южной Кореей и Россией пока не определены, но между странами проводятся консультации по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости посол Южной Кореи в Москве Ли Сок Пэ.

Ранее в министерстве земель, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи сообщили РИА Новости, что восстановление авиасообщения между Россией и Южной Кореей обсуждалось, но конкретные сроки пока неизвестны.

"Авиационные власти наших стран обсуждают вопрос о возобновлении регулярного авиасообщения. Поскольку два государства разделяют общее мнение о том, что необходимо устранить неудобства, которые возникли для граждан обеих стран из-за приостановки прямого авиасообщения, и возобновить обмены между двумя странами, мы надеемся, что регулярные полеты будут постепенно возобновлены", — заявил дипломат.

"Пока точные сроки возобновления регулярных авиарейсов не определены, но между нашими странами проводятся консультации, и мы ожидаем, что этот вопрос будет решен", — подчеркнул Ли Сок Пэ.

Он отметил, что с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Южной Корее и России, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и тенденции повышения спроса на полеты между двумя странами количество рейсов может быть увеличено.

"Надеемся также, что с возобновлением регулярного авиасообщения будет снято ограничение на въезд корейских граждан в Россию", — отметил посол.

Он добавил, что Южная Корея никогда не ограничивала выдачу виз российским гражданам, и россияне, получившие въездные визы, могут въезжать в страну.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.

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