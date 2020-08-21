МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) отметило десятикратный рост посещаемости сайта, где можно приобрести туры по России в рамках программы туристического кешбэка, с первых минут старта акции, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

"Сегодня ночью в 00.01 по московскому времени наша специальная программа стартовала. Мы утро встретили полным составом Ростуризма на работе. Нам важно было убедиться, что программа работает бесшовно, сайт выдержит нагрузку", — сказала она, выступая в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы с первых минут увидели десятикратный рост посещений на сайте мирпутешествий.рф. Первые покупки прошли буквально с первой минуты старта программы", — отметила Догузова.

Она напомнила, что программа действует по всей стране, по всем регионам, где путешествия будут начинаться вплоть до 20 декабря включительно. Но туры нужно приобрести именно в период "окна продаж", чтобы получить туристический кешбэк, другими словами, возврат части средств до 15 тысяч рублей.

Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.