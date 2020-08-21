КИЕВ, 21 авг — ПРАЙМ. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против группы компаний Roshen, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко, по подозрению в злоупотреблении монопольным положением на рынке патоки, говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Сегодня АМКУ начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки. Крупнейшими отечественными производителями крахмальной кукурузной патоки являются субъекты хозяйствования, которые входят в состав группы Roshen. Группа Roshen в течение 2018-2019 годов имела структурные признаки монопольного положения на данном товарном рынке", — сообщается в релизе.

Отмечается, что в течение 2018 года группа устанавливала различные цены и условия приобретения патоки для кондитерских фабрик, а в 2019 году Roshen усилила рыночную власть в связи с запретом импорта патоки из РФ. После этого компания повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей.

"В ходе исследования, которое предшествовало началу дела, АМКУ не было установлено объективных причин для повышения цен… Такие действия группы Roshen по отношению к… конкурентам на рынках кондитерских изделий могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними. АМКУ начинает расследование, сбор и анализ доказательств по делу", — добавил регулятор.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Основателем кондитерской корпорации является Петр Порошенко.

Порошенко в 2014 году, выдвигая свою кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив – корпорацию Roshen, однако этого так и не произошло. Продажей занималась инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины не смогла найти покупателя. В период президентства Порошенко передавал управление корпорацией в "слепой" траст. В 2019 году ряд украинских СМИ сообщал, что Порошенко переписал часть своего кондитерского бизнеса на старшего сына Алексея.