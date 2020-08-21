МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Количество регистраций индивидуальных предпринимателей в Москве в июне увеличилось в 3,3 раза по сравнению с апрелем и находится на уровне прироста июля-августа 2019 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В июле в столице было зарегистрировано 5585 новых индивидуальных предпринимателей, что в 3,3 раза больше, чем в апреле текущего года, и находится на уровне прироста июля-августа 2019 года", — сообщил Ефимов.

Заммэра отметил, что московская агломерация является самым большим в Европе потребительским рынком, при этом в столице созданы все необходимые условия для работы индивидуальных предпринимателей.

"Положительная динамика по регистрации индивидуальных предпринимателей в столице начала восстанавливаться в июне-июле после снятия временных ограничений, вместе с ростом потребительского спроса. По данным ФНС, в целом за семь месяцев 2020 года в Москве было зарегистрировано 29,4 тысячи новых ИП, а общее количество действующих индивидуальных предпринимателей в городе на 1 августа составило 360,4 тысячи единиц", — уточнил вице-мэр.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов также отметил, что Москва является абсолютным российским лидером по развитию индивидуального предпринимательства.

"На данный момент в столице работает каждый одиннадцатый индивидуальный предприниматель России".