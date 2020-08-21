МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Американская компания Mars запустила производство мороженого в России — продукты выпускаются на мощностях предприятия компании Unilever в Тульской области, говорится в сообщении Mars.

"Компания Mars запускает в России производство двух видов порционного мороженого в шоколадной глазури под брендом Snickers и мороженого под брендами Snickers и Mars в ведерках. Продукт будет производиться на мощностях фабрики Unilever в Тульской области", — говорится в релизе.

Производство было запущено в начале июля — в продажу поступило 13 тысяч единиц порционного мороженого. В конце августа запланирован старт продаж мороженого в ведерках. Компания указывает, что в последние годы на рынке наблюдается рост спроса на данные форматы продукции, и импортных продуктов может не хватать.

"Поэтому компанией Mars было принято решение наладить производство в России и пойти по пути локализации сырья. Доля сырья от российских поставщиков в мороженом, произведенном внутри страны, доходит до 80%", — добавляет производитель. Президент ООО "Марс", гендиректор Mars Wrigley в РФ Махер Батруни отметил, что мороженое в ведерках или брикетах — очень особенный для России формат.

"Решение запустить локальное производство именно ведерного формата связано еще и с особенностью потребления мороженого россиянами. Для России характерно, так называемое spoonable consumption (есть мороженое ложкой) — потребители исторически любят покупать большой объем мороженого, чтобы потом разложить его в креманки и разделить с близкими", — сказал Батруни, слова которого приводятся в релизе.

Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Mars — семейная компания, основанная в 1911 году, ее штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США). Оборот корпорации в 2019 году — 40 миллиардов долларов. Среди брендов компании — батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.