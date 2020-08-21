МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Аэрофлота" 26 августа обсудит вопрос об избрании своего председателя, сообщается в материалах компании.

"Повестка дня… избрание председателя совета директоров ПАО "Аэрофлот", — говорится в материалах.

На данный момент председатель совета директоров "Аэрофлота" — министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Акционеры "Аэрофлота" на годовом собрании в июле избрали новый состав совета директоров. В него впервые вошли глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев и ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Также в совет заново вошел покинувший его в прошлом году гендиректор лизинговой "дочки" "Ростеха" — "Авиакапитал-Сервиса" — Роман Пахомов.

Из совета выбыли бывший глава Минтранса РФ Максим Соколов, советник Международного конгресса промышленников и предпринимателей, экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, генеральный директор компании "Арида" Василий Сидоров.

Свои места сохранили, помимо Дитриха, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, управляющий директор компании "Ренессанс брокер" Игорь Каменской, глава ГТЛК Михаил Полубояринов, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков, глава московского дептранса Максим Ликсутов.