МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Компания AstraZeneca получила разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19 в России, следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава России.

"Открытое исследование III фазы для определения безопасности и иммуногенности препарата AZD1222, нереплицирующейся векторной вакцины ChAdOx1, для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых", — говорится в реестре.

В перечне медицинских организаций, в которых предполагается проведение клинических исследований, — четыре учреждения, в том числе "Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева" Минздрава РФ, "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Минздрава РФ, уточняется в реестре.