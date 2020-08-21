МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Сумма сделки по продаже команды "Формулы-1" "Уильямс" американской инвестиционной компании Dorilton Capital составила 152 миллиона евро, сообщает autosport.com со ссылкой на Лондонскую фондовую биржу.

"Согласно условиям сделки, стоимость компании Williams Grand Prix Engineering составила 152 миллиона евро, а чистая денежная выручка, полученная компанией за акции WGPE после погашения задолженностей и транзакционных расходов, составила 112 миллионов евро", – говорится в заявлении фондовой биржи.

Отмечается, что несмотря на смену владельца команда сохранит свое название в чемпионате.