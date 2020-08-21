КОСТРОМА, 21 авг — ПРАЙМ. Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года, после наращивания объемов ее производства в России, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Объективно говоря, это, наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте – это когда мы уже выйдем на качественный объем производства у нас в стране", — сказал он, отвечая на вопрос об экспорте отечественной вакцины.

"(Поставки начнутся — ред.) по мере наращивания объемов производства вакцины у нас и по мере взаимодействия наших институтов, в частности, имени Гамалеи, с иностранными коллегами, потому что нужно пройти цикл апробаций, чтобы принять решение… кто-то и сегодня готов закупать, но мы не готовы, потому что нужно решить собственные задачи", — пояснил Мантуров.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.